Храмова (Варченкова) Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмова (Варченкова) Наталья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1922

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1922

Отец: Варченков Фёдор Алипиевич (Олимпиевич)

Мать: Шмерлинг Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Храмов Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Храмов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храмов Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Храмов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмов Анатолий

Смерть
Около 2000
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