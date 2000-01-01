Храмова (Варченкова) Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1922
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1922
Рождение ребёнка
1951
Сын: Храмов Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Храмов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Храмов Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Храмов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Храмов Анатолий
Смерть
Около 2000