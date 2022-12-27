Туркестанова (Симановская) Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туркестанова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Туркестанов Василий Георгиевич
Бракосочетание
До 1898
Рождение ребёнка
20.01.1898
Сын: Туркестанов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Туркестанов Василий Георгиевич
Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1901
Дочь: Шмерлинг (Туркестанова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Туркестанов Василий Георгиевич
Смерть
Неизвестно