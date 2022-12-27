Туркестанова (Симановская) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркестанова (Симановская) Ольга Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туркестанова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Туркестанов Василий Георгиевич

Бракосочетание
До 1898

Муж: Туркестанов Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
20.01.1898

Сын: Туркестанов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Туркестанов Василий Георгиевич

Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1901

Дочь: Шмерлинг (Туркестанова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Туркестанов Василий Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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