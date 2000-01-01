деревня Сущево, Сущевская волость, Духовщинский уезд (на 1904) — Familio

Сущево

Сущевская волость, Духовщинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
6315Сущево, с. вл.при рч. Царевиче.127169286Церковь православная 1. Ярмарка.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
С. Сущево с 7 деревнями39Вас. Ив. Потемкин1962842

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Сущевская волость
336. Сущево, село бывшее владельческое, при реке Царевиче, дворов 16, жителей 94, волостное правление, церковь православная, школа, водяная мельница, торжок. В 7 верстах Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Сущовская волость
село Сущово127395727988323052388469377

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Сущевская волость
380СущевоДеревня12205158Мелочн. лав., мельница, кузница.
381СущевоСело12364Церковь, земская школа, ярмарка 20 июля.

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