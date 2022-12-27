Туркестанова (Криштафович) Антонина Иосифовна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Туркестанов Александр ГеоргиевичНеизвестно г.р.
Дети
Туркестанов Борис Александрович1909 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Туркестанов Борис Александрович
Отец ребёнка: Туркестанов Александр Георгиевич
Смерть
Неизвестно