Туркестанова (Криштафович) Антонина Иосифовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Туркестанова (Криштафович) Антонина Иосифовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Туркестанов Александр ГеоргиевичНеизвестно г.р.
Дети
Туркестанов Борис Александрович1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркестанов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Туркестанов Борис Александрович

Отец ребёнка: Туркестанов Александр Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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