Туркестанов Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркестанов Борис Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Туркестанов Александр Георгиевич

Мать: Туркестанова Антонина Иосифовна

Смерть
1933
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