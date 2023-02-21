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Туркестанов Борис Александрович
Туркестанов Борис Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
1933
Пол
Мужской
Отец
Туркестанов Александр Георгиевич
Мать
Туркестанова (Криштафович) Антонина Иосифовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Туркестанов Александр Георгиевич
Мать:
Туркестанова Антонина Иосифовна
Смерть
1933
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