Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти04.09.1840
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1825
Сын: Туркестанов Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Туркестанов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Туркестанов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Туркестанов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Туркестанов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Туркестанов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
22.01.1830
Сын: Туркестанов Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Туркестанов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1831
Сын: Туркестанов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Туркестанов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
11.04.1833
Сын: Туркестанов Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Туркестанов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Повало-Швейковская Софья Николаевна
Отец ребёнка: Туркестанов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безручко-Высоцкая Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Туркестанов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1840
Похороны: Спасо-Андроников монастырь, Москва, Российская империя.