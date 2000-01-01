Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

04.09.1840

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Лыкошин Фёдор Иванович

Мать: Лыкошина Евдокия (Авдотья) Ильинична

Рождение ребёнка
1825

Сын: Туркестанов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Туркестанов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Туркестанов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Туркестанов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Туркестанов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Туркестанов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
22.01.1830

Сын: Туркестанов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Туркестанов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.08.1831

Сын: Туркестанов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Туркестанов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
11.04.1833

Сын: Туркестанов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Туркестанов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повало-Швейковская Софья Николаевна

Отец ребёнка: Туркестанов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безручко-Высоцкая Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Туркестанов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркестанов Николай Васильевич

Смерть
04.09.1840
Похороны: Спасо-Андроников монастырь, Москва, Российская империя.
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