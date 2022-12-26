Туркестанов Николай Васильевич
мужской, родился Неизвестно
умер 29.12.1866
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Повало-Швейковская (Туркестанова) Софья Николаевна
Мать ребёнка: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна
Дочь: Безручко-Высоцкая (Туркестанова) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна
Сын: Туркестанов Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна
Сын: Туркестанов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна
Сын: Туркестанов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна
Сын: Туркестанов Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна
Сын: Туркестанов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна
Сын: Туркестанов Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна