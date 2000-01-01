Туркестанов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.12.1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Туркестанов Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Туркестанов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Туркестанов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.01.1830
Сын: Туркестанов Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.08.1831
Сын: Туркестанов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.04.1833
Сын: Туркестанов Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Повало-Швейковская Софья Николаевна
Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безручко-Высоцкая Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1866
Похороны: Спасо-Андроников монастырь, Москва.