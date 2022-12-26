Туркестанов Николай Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Туркестанов Николай Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер 29.12.1866

Супруги
Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна1803 г.р.
Дети
Туркестанов Фёдор Николаевич1825 г.р.
Туркестанов Николай Николаевич1826 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повало-Швейковская (Туркестанова) Софья Николаевна

Мать ребёнка: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безручко-Высоцкая (Туркестанова) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Туркестанов Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Туркестанов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Туркестанов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.01.1830

Сын: Туркестанов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.08.1831

Сын: Туркестанов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.04.1833

Сын: Туркестанов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Туркестанова (Лыкошина) Екатерина Фёдоровна

Смерть
29.12.1866

Похороны: Спасо-Андроников монастырь, Москва.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.