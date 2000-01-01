Туркестанов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркестанов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.12.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Туркестанов Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Туркестанов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Туркестанов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.01.1830

Сын: Туркестанов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.08.1831

Сын: Туркестанов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.04.1833

Сын: Туркестанов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Повало-Швейковская Софья Николаевна

Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безручко-Высоцкая Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Туркестанова Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркестанова Екатерина Фёдоровна

Смерть
29.12.1866
Похороны: Спасо-Андроников монастырь, Москва.
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