Советов Пётр Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: Евдоким Трофимов
Мать: Аксинья Васильева
Бракосочетание
12.10.1847 ст.
Жена: Мария Николаева
Рождение ребёнка
20.12.1855
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Мария Николаева
Рождение ребёнка
23.06.1859 ст.
Дочь: Агрофена Петрова
Мать ребёнка: Мария Николаева
Рождение ребёнка
09.02.1862 ст.
Мать ребёнка: Мария Николаева
Смерть
Неизвестно