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Советов Пётр Евдокимов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Евдоким Трофимов

Мать: Аксинья Васильева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
12.10.1847 ст.

Жена: Мария Николаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.12.1855

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Мария Николаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1859 ст.

Дочь: Агрофена Петрова

Мать ребёнка: Мария Николаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.02.1862 ст.

Сын: Советов Григорий Петров

Мать ребёнка: Мария Николаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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