Евдоким Трофимов

Евдоким Трофимович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Трофим Климович
Мать: Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наталья Евдокимовна
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Олимпиада Евдокимовна
Мать ребёнка: Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья
Смерть
1829