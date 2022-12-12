Евдоким Трофимов

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Евдоким Трофимович

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Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Трофим Климович

Мать: Анастасия Петровна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталья Евдокимовна

Мать ребёнка: Аксинья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Советов Пётр Евдокимович

Мать ребёнка: Аксинья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Олимпиада Евдокимовна

Мать ребёнка: Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья

Смерть
1829
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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