Трофим Климов

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Трофим Климович

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Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Клим Фёдорович

Мать: Устинья Даниловна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Евдоким Трофимович

Мать ребёнка: Анастасия Петровна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Марья Трофимовна

Мать ребёнка: Анастасия Петровна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Пантелей Трофимович

Мать ребёнка: Анастасия Петровна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Гаврила Трофимович

Мать ребёнка: Анастасия Петровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Петровна

Смерть
1827
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