Трофим Климов

Трофим Климович
Место рождения
Дата рождения1764 ст.
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Отец: Клим Фёдорович
Мать: Устинья Даниловна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Евдоким Трофимович
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Марья Трофимовна
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Пантелей Трофимович
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Место жительства
С 1794
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гаврила Трофимович
Мать ребёнка: Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Петровна
Смерть
1827