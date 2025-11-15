Устинья Данилова 1743 — найти родственников по фамилии на Familio

Устинья Данилова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1743, Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область

умерла Между 1795 и 1805 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Супруги
Клим Фёдоров1742 ст. г.р.
Дети
Григорий Климов1761 ст. г.р.
Трофим Климов1763 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область

В РС 4 по Малому Черткову указана тогож сельца В РС 5 по Тогустемиру указана Муромской вотчины сельца Межищ

Бракосочетание
До 1761 ст.

Муж: Клим Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Григорий Климов

Отец ребёнка: Клим Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Трофим Климов

Отец ребёнка: Клим Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Михаил Климов

Отец ребёнка: Клим Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Фёдор Климов

Отец ребёнка: Клим Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Саломия Климова

Отец ребёнка: Клим Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Матрёна Климова

Отец ребёнка: Клим Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Василиса (Васса) Климова

Отец ребёнка: Клим Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Андрей Климов

Отец ребёнка: Клим Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Между 1795 и 1805 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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