Устинья Данилова
женский, родилась 1743, Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область
умерла Между 1795 и 1805 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Супруги
Клим Фёдоров1742 ст. г.р.
Дети
Григорий Климов1761 ст. г.р.
Трофим Климов1763 ст. г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
До 1761 ст.
Муж: Клим Фёдоров
Рождение ребёнка
1761 ст.
Сын: Григорий Климов
Отец ребёнка: Клим Фёдоров
Рождение ребёнка
1763 ст.
Сын: Трофим Климов
Отец ребёнка: Клим Фёдоров
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: Михаил Климов
Отец ребёнка: Клим Фёдоров
Рождение ребёнка
1771 ст.
Сын: Фёдор Климов
Отец ребёнка: Клим Фёдоров
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Саломия Климова
Отец ребёнка: Клим Фёдоров
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Матрёна Климова
Отец ребёнка: Клим Фёдоров
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Василиса (Васса) Климова
Отец ребёнка: Клим Фёдоров
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Андрей Климов
Отец ребёнка: Клим Фёдоров
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Между 1795 и 1805 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
В РС 4 по Малому Черткову указана тогож сельца В РС 5 по Тогустемиру указана Муромской вотчины сельца Межищ