Клим Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Фёдор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761 ст.
Сын: Григорий Климович
Мать ребёнка: Устинья Даниловна
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Трофим Климович
Мать ребёнка: Устинья Даниловна
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: Михаил Климович
Мать ребёнка: Устинья Даниловна
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Саломия Климовна
Мать ребёнка: Устинья Даниловна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрёна Климовна
Мать ребёнка: Устинья Даниловна
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Андрей Климович
Мать ребёнка: Устинья Даниловна
Место жительства
С 1794
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Даниловна
Смерть
1805