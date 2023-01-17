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Клим Фёдорович

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Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Фёдор Иванович

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Григорий Климович

Мать ребёнка: Устинья Даниловна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Трофим Климович

Мать ребёнка: Устинья Даниловна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Михаил Климович

Мать ребёнка: Устинья Даниловна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Саломия Климовна

Мать ребёнка: Устинья Даниловна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрёна Климовна

Мать ребёнка: Устинья Даниловна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Андрей Климович

Мать ребёнка: Устинья Даниловна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Даниловна

Смерть
1805
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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