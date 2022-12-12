Михаил Климович
Место рождения
Дата рождения1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.
Отец: Клим Фёдорович
Мать: Устинья Даниловна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Егор Михайлович
Мать ребёнка: Офимья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Офимья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Офимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Офимья
Смерть
Неизвестно