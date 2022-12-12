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Михаил Климович

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Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: Клим Фёдорович

Мать: Устинья Даниловна

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Егор Михайлович

Мать ребёнка: Офимья

Рождение ребёнка
1805

Сын: Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Офимья

Рождение ребёнка
1806

Сын: Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Офимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офимья

Смерть
Неизвестно
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