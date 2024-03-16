Филипп Михайлов
мужской, родился 1805 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 1820 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьАфимья (Ефимия) Максимова1770 ст. г.р.
ОтецМихаил Климов1768 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: Михаил Климов
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1820 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область