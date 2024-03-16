Филипп Михайлов 1805 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Филипп Михайлов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1805 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 1820 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Афимья (Ефимия) Максимова1770 ст. г.р.
Отец
Михаил Климов1768 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: Михаил Климов

Мать: Афимья (Ефимия) Максимова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
1820 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.