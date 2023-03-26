Бобкова Ирина Михайлова

Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Иван Тарасович

Отец ребёнка: Тарас Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Назар Тарасович

Отец ребёнка: Тарас Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Онуфрий Тарасович

Отец ребёнка: Тарас Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Ефим Тарасович

Отец ребёнка: Тарас Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Маркел Тарасович

Отец ребёнка: Тарас Иванович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас Иванович

Смерть
Неизвестно
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