Бобкова Ирина Михайлова
женский, родилась 1797 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
МатьАфимья (Ефимия) Максимова1770 ст. г.р.
ОтецМихаил Климов1768 ст. г.р.
Супруги
Бобков Тарас Иванов1795 ст. г.р.
Дети
Бобков Иван Тарасов1821 ст. г.р.
Бобков Назар Тарасов12.10.1823 ст. г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: Михаил Климов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобков Тарас Иванов
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Бобков Иван Тарасов
Отец ребёнка: Бобков Тарас Иванов
Рождение ребёнка
12.10.1823 ст.
Сын: Бобков Назар Тарасов
Отец ребёнка: Бобков Тарас Иванов
Рождение ребёнка
10.06.1828 ст.
Отец ребёнка: Бобков Тарас Иванов
Рождение ребёнка
12.01.1831 ст.
Сын: Бобков Ефим Тарасов
Отец ребёнка: Бобков Тарас Иванов
Рождение ребёнка
29.12.1833 ст.
Отец ребёнка: Бобков Тарас Иванов
Рождение ребёнка
22.05.1836 ст.
Сын: Бобков Семён Тарасов
Отец ребёнка: Бобков Тарас Иванов
Рождение ребёнка
06.12.1838 ст.
Дочь: (Бобкова) Варвара Тарасова
Отец ребёнка: Бобков Тарас Иванов
Рождение ребёнка
02.07.1843 ст.
Дочь: (Бобкова) Марфа Тарасова
Отец ребёнка: Бобков Тарас Иванов
Смерть
Неизвестно