Бобкова Ирина Михайлова 1797 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бобкова Ирина Михайлова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1797 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Мать
Афимья (Ефимия) Максимова1770 ст. г.р.
Отец
Михаил Климов1768 ст. г.р.
Супруги
Бобков Тарас Иванов1795 ст. г.р.
Дети
Бобков Иван Тарасов1821 ст. г.р.
Бобков Назар Тарасов12.10.1823 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: Михаил Климов

Мать: Афимья (Ефимия) Максимова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобков Тарас Иванов

Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Бобков Иван Тарасов

Отец ребёнка: Бобков Тарас Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
12.10.1823 ст.

Сын: Бобков Назар Тарасов

Отец ребёнка: Бобков Тарас Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
10.06.1828 ст.

Сын: Бобков Онуфрий Тарасов

Отец ребёнка: Бобков Тарас Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
12.01.1831 ст.

Сын: Бобков Ефим Тарасов

Отец ребёнка: Бобков Тарас Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
29.12.1833 ст.

Сын: Бобков Маркел Тарасов

Отец ребёнка: Бобков Тарас Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. Никифоровой

Рождение ребёнка
22.05.1836 ст.

Сын: Бобков Семён Тарасов

Отец ребёнка: Бобков Тарас Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. господ Никифоровых

Рождение ребёнка
06.12.1838 ст.

Дочь: (Бобкова) Варвара Тарасова

Отец ребёнка: Бобков Тарас Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крестьяне Фамилия Бобков

Рождение ребёнка
02.07.1843 ст.

Дочь: (Бобкова) Марфа Тарасова

Отец ребёнка: Бобков Тарас Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. фамилия Бобков.

Смерть
Неизвестно

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