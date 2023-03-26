Бобкова Ирина Михайлова

Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821 ст.
Сын: Иван Тарасович
Отец ребёнка: Тарас Иванович
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Назар Тарасович
Отец ребёнка: Тарас Иванович
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Онуфрий Тарасович
Отец ребёнка: Тарас Иванович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Ефим Тарасович
Отец ребёнка: Тарас Иванович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Маркел Тарасович
Отец ребёнка: Тарас Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарас Иванович
Смерть
Неизвестно