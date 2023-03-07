Гаврила Трофимович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Трофим Климович
Мать: Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Елизар Гаврилович
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акулина Гавриловна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Емельян Гаврилович
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Сурков Аверьян Гаврилович
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
Неизвестно