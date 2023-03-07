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Гаврила Трофимович

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Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Трофим Климович

Мать: Анастасия Петровна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Елизар Гаврилович

Мать ребёнка: Прасковья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акулина Гавриловна

Мать ребёнка: Прасковья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Емельян Гаврилович

Мать ребёнка: Прасковья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Сурков Аверьян Гаврилович

Мать ребёнка: Прасковья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурков Степан Гаврилович

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
Неизвестно
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