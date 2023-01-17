Сурков Аверьян Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смерти20.04.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец: Гаврила Трофимович
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
1864
Сын: Советов Мартин Аверьянович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1871 ст.
Дочь: Татьяна Аверьяновна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1871 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Смерть
20.04.1871 ст.
Похороны
22.04.1871 ст.