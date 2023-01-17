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Сурков Аверьян Гаврилович

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Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

20.04.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: Гаврила Трофимович

Мать: Прасковья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Советов Мартин Аверьянович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.01.1871 ст.

Дочь: Татьяна Аверьяновна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.01.1871 ст.

Сын: Сурков Павел Аверьянович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Смерть
20.04.1871 ст.
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
22.04.1871 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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