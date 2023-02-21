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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1856 ст.

Муж: Сурков Аверьян Гаврилов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Он первым браком, 25 лет Она вторым браком, вдова, 21 года.
Рождение ребёнка
02.06.1859 ст.

Сын: Кирила Аверьянов

Отец ребёнка: Сурков Аверьян Гаврилов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.03.1861 ст.

Дочь: Перепетуя Аверьянова

Отец ребёнка: Сурков Аверьян Гаврилов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.04.1863 ст.

Сын: Советов Мартин Аверьянов

Отец ребёнка: Сурков Аверьян Гаврилов

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
1863 ОГАОО Ф.173. Оп.12. Д.485. Л.177об.178
Рождение ребёнка
04.01.1871 ст.

Сын: Сурков Павел Аверьянов

Отец ребёнка: Сурков Аверьян Гаврилов

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.01.1871 ст.

Дочь: Татьяна Аверьяновна

Отец ребёнка: Сурков Аверьян Гаврилов

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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