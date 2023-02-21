Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.10.1856 ст.
Он первым браком, 25 лет Она вторым браком, вдова, 21 года.
Рождение ребёнка
02.06.1859 ст.
Сын: Кирила Аверьянов
Отец ребёнка: Сурков Аверьян Гаврилов
Рождение ребёнка
10.03.1861 ст.
Дочь: Перепетуя Аверьянова
Отец ребёнка: Сурков Аверьян Гаврилов
Рождение ребёнка
10.04.1863 ст.
Отец ребёнка: Сурков Аверьян Гаврилов
1863 ОГАОО Ф.173. Оп.12. Д.485. Л.177об.178
Рождение ребёнка
04.01.1871 ст.
Отец ребёнка: Сурков Аверьян Гаврилов
Рождение ребёнка
04.01.1871 ст.
Дочь: Татьяна Аверьяновна
Отец ребёнка: Сурков Аверьян Гаврилов
Смерть
Неизвестно