село Ташла, село Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Ташла

Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
217Ташла (Покровское), с. вл.при рч. Ташле.11010191646650Церковь православная 1, училище, волостное правление, винокуренный завод.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
С. Покровское2Алек. и Ник. Егор. Тимашевы53752220

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Ташлинская волость
253. Ташла (Покровское), село бывшее владельческое, при реке Эзаньташле и кл. Гремучем, дворов 212, жителей 1234, волостное правление (уездный город в 110 верстах), церко Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Ташлинская волость
село Ташла
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
село Ташла

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Тюльганский район
72317Ташласело52°25'с.ш.56°14'в.д.N-40-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Тюльганский муниципальный район, Сельское поселение Ташлинский сельсовет
53653428101с Ташласело
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