(Суркова) Татьяна Аверьяновна 04.01.1871 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Суркова) Татьяна Аверьяновна

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 04.01.1871 ст., Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла 21.06.1871 ст., Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Евдокия Иванова24.02.1835 ст. г.р.
Отец
Сурков Аверьян Гаврилов1836 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1871 ст.

Отец: Сурков Аверьян Гаврилов

Мать: Евдокия Иванова

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
08.01.1871 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Похороны
23.06.1871
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
21.06.1871 ст.
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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