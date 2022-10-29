(Суркова) Татьяна Аверьяновна
женский, родилась 04.01.1871 ст., Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла 21.06.1871 ст., Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьЕвдокия Иванова24.02.1835 ст. г.р.
ОтецСурков Аверьян Гаврилов1836 ст. г.р.
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Рождение
04.01.1871 ст.
Отец: Сурков Аверьян Гаврилов
Мать: Евдокия Иванова
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
08.01.1871 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
23.06.1871
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
21.06.1871 ст.
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область