Советов Мартин Аверьянов 10.04.1863 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Советов Мартин Аверьянов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 10.04.1863 ст., Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия Иванова24.02.1835 ст. г.р.
Отец
Сурков Аверьян Гаврилов1836 ст. г.р.
Супруги
Советова (Афанасьева) Мария Лаврентьевна1867 ст. г.р.
Дети
Советов Фёдор Мартынович30.08.1888 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1863 ст.

Отец: Сурков Аверьян Гаврилов

Мать: Евдокия Иванова

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

1863 ОГАОО Ф.173. Оп.12. Д.485. Л.177об.178

Крещение
14.04.1863 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

1863 ОГАОО Ф.173. Оп.12. Д.485. Л.177об.178

Бракосочетание
04.01.1884 ст.

Жена: Советова (Афанасьева) Мария Лаврентьевна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

1884 ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.518. Л.73об.74

Рождение ребёнка
30.08.1888 ст.

Сын: Советов Фёдор Мартынович

Мать ребёнка: Советова (Афанасьева) Мария Лаврентьевна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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