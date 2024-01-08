Советов Мартин Аверьянов
мужской, родился 10.04.1863 ст., Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия Иванова24.02.1835 ст. г.р.
ОтецСурков Аверьян Гаврилов1836 ст. г.р.
Супруги
Советова (Афанасьева) Мария Лаврентьевна1867 ст. г.р.
Дети
Советов Фёдор Мартынович30.08.1888 ст. г.р.
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Рождение
10.04.1863 ст.
Отец: Сурков Аверьян Гаврилов
Мать: Евдокия Иванова
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
14.04.1863 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
04.01.1884 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.08.1888 ст.
Мать ребёнка: Советова (Афанасьева) Мария Лаврентьевна
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
1863 ОГАОО Ф.173. Оп.12. Д.485. Л.177об.178