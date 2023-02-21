Советова (Афанасьева) Мария Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Советова (Афанасьева) Мария Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

30.03.1915 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Михайловка
Бракосочетание
04.01.1884 ст.

Муж: Советов Мартин Аверьянович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.08.1888 ст.

Сын: Советов Фёдор Мартынович

Отец ребёнка: Советов Мартин Аверьянович

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
30.03.1915 ст.
Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Указана 48 лет от воспаления лёгких
Похороны
31.03.1915 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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