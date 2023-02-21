Советова (Афанасьева) Мария Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867 ст.
Дата смерти30.03.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Михайловка
Бракосочетание
04.01.1884 ст.
Рождение ребёнка
30.08.1888 ст.
Отец ребёнка: Советов Мартин Аверьянович
Смерть
30.03.1915 ст.
Указана 48 лет от воспаления лёгких
Похороны
31.03.1915 ст.