Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Елизар Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврила Трофимович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акулина Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврила Трофимович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Емельян Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврила Трофимович
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Сурков Аверьян Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврила Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гаврила Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Трофимович
Смерть
Неизвестно