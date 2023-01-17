Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Елизар Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила Трофимович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акулина Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврила Трофимович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Емельян Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила Трофимович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Сурков Аверьян Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила Трофимович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурков Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Трофимович

Смерть
Неизвестно
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