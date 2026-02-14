Тепляков Егор Елисеев 1806 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Тепляков Егор Елисеев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1806 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Елисей Фёдоров1778 ст. г.р.
Мать
Прасковья Михайлова-Прокофьева1779 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: Елисей Фёдоров

Мать: Прасковья Михайлова-Прокофьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемник
11.11.1856 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

У Виктора Еремеева. Указан как Оренбургский мещанин.

Смерть
Неизвестно

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