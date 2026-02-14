Тепляков Егор Елисеев
мужской, родился 1806 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецЕлисей Фёдоров1778 ст. г.р.
МатьПрасковья Михайлова-Прокофьева1779 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: Елисей Фёдоров
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник
11.11.1856 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно