Андреян Елисеев
Место рождения
Дата рождения1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
1818 ст.
Отец: не указан
По РС 1834 указан родным братом Егора Елисеева, но отец Егора умер в 1810. Мать на РС жива. Незаконнорожденный?
Бракосочетание
17.02.1837 ст.
Жена: Анастасия Андреянова
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
сц. Тогустемира гг. Никифоровых крест. сын Адриан Елисеев, 19 лет девица онаго ж сц. крестьянина Адриана Леонтиева дочь Анастасия Адрианова, 18 лет Поручители Тысяцкой оного ж сц. дворовый человек Па... Показать все
Смерть
Неизвестно