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Андреян Елисеев

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1779 г.р.

Жена

С 1819 по 1822 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: не указан

Мать: Прасковья Михайлова-Прокофьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1834 указан родным братом Егора Елисеева, но отец Егора умер в 1810. Мать на РС жива. Незаконнорожденный?
Бракосочетание
17.02.1837 ст.

Жена: Анастасия Андреянова

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
сц. Тогустемира гг. Никифоровых крест. сын Адриан Елисеев, 19 лет девица онаго ж сц. крестьянина Адриана Леонтиева дочь Анастасия Адрианова, 18 лет Поручители Тысяцкой оного ж сц. дворовый человек Па... Показать все
Смерть
Неизвестно

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