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Ларион Елисеев

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Елисей Фёдоров

Мать: Прасковья Михайлова-Прокофьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Андрей Ларионов

Мать ребёнка: Авдотья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1822 ст.

Жена: Авдотья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Фёдор Ларионов

Мать ребёнка: Авдотья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Марина Ларионова

Мать ребёнка: Авдотья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Мария Ларионова

Мать ребёнка: Авдотья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Павел Ларионов

Мать ребёнка: Авдотья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Евгений Ларионов

Мать ребёнка: Авдотья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Авдотья Ларионова

Мать ребёнка: Авдотья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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