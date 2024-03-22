Ларион Елисеев
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Елисей Фёдоров
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Андрей Ларионов
Мать ребёнка: Авдотья
Бракосочетание
До 1822 ст.
Жена: Авдотья
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Фёдор Ларионов
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Марина Ларионова
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Мария Ларионова
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Павел Ларионов
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Евгений Ларионов
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Авдотья Ларионова
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
Неизвестно