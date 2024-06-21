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Тепляков Фёдор Ларионов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.02.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

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ИЕ
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Место
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Рождение
16.02.1824 ст.

Отец: Тепляков Ларион Елисеев

Мать: Татьяна Гаврилова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
26.02.1824 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Впервые упомянута фамилия у отца. Восприемник онаго ж сельца крестьянин Василий Иоаннов
Смерть
Неизвестно

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