Тепляков Фёдор Ларионов
Место рождения
Дата рождения16.02.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1824 ст.
Отец: Тепляков Ларион Елисеев
Мать: Татьяна Гаврилова
Крещение
26.02.1824 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Впервые упомянута фамилия у отца. Восприемник онаго ж сельца крестьянин Василий Иоаннов
Смерть
Неизвестно