Евгений Ларионов
Место рождения
Дата рождения20.06.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1829 ст.
Отец: Тепляков Ларион Елисеев
Мать: Татьяна Гаврилова
Имя в записи плохо читаемо. Что-то вроде "Евгевѵи"
Крещение
23.06.1829 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник тогож сельца крестьянин Василий Иванов
Смерть
Неизвестно