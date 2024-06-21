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Евгений Ларионов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.06.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1829 ст.

Отец: Тепляков Ларион Елисеев

Мать: Татьяна Гаврилова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Имя в записи плохо читаемо. Что-то вроде "Евгевѵи"
Крещение
23.06.1829 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник тогож сельца крестьянин Василий Иванов
Смерть
Неизвестно

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