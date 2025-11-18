Василий Евгеньев
мужской, родился 04.03.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
МатьАксинья (Ксения) Лукьянова15.01.1832 ст. г.р.
ОтецЕвгений Ларионов20.06.1829 ст. г.р.
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Рождение
04.03.1853 ст.
Отец: Евгений Ларионов
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
05.03.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Никифоров. крест. безфамильные. отец указан как "Евенгнѣй Ларионовъ"