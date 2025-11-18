Василий Евгеньев 04.03.1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Евгеньев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 04.03.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Аксинья (Ксения) Лукьянова15.01.1832 ст. г.р.
Отец
Евгений Ларионов20.06.1829 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1853 ст.

Отец: Евгений Ларионов

Мать: Аксинья (Ксения) Лукьянова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные. отец указан как "Евенгнѣй Ларионовъ"

Крещение
05.03.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники тогож села г-д Звенигородских кр. Аверьян Гаврилов и тех же г-д дворовая женка Марфа Гаврилова

Смерть
Неизвестно

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