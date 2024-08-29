Андрей Ларионов
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Тепляков Ларион Елисеев
Мать: Татьяна Гаврилова
Бракосочетание
07.10.1839 ст.
Жена: Степанида Никонова
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Жених сц. Тогустемира крест. Илариона Федорова сын Андрей перв. бр., 19 лет Невеста девица Стефанида Никонова дочь того ж сц. крест. Никона Стефанова, 18 лет Поручители по женихе сц. Тогустемира крес... Показать все
Смерть
Неизвестно