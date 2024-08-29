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Андрей Ларионов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1800 г.р.

Жена

1822 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1822 ст.

Отец: Тепляков Ларион Елисеев

Мать: Татьяна Гаврилова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
07.10.1839 ст.

Жена: Степанида Никонова

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Жених сц. Тогустемира крест. Илариона Федорова сын Андрей перв. бр., 19 лет Невеста девица Стефанида Никонова дочь того ж сц. крест. Никона Стефанова, 18 лет Поручители по женихе сц. Тогустемира крес... Показать все
Смерть
Неизвестно

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