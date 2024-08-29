Степанида Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Никонова

Степанида Никонова

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1796 г.р.

Муж

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Никон Степанов

Мать: Василиса (Васса) Леонтьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
07.10.1839 ст.

Муж: Андрей Ларионов

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Жених сц. Тогустемира крест. Илариона Федорова сын Андрей перв. бр., 19 лет Невеста девица Стефанида Никонова дочь того ж сц. крест. Никона Стефанова, 18 лет Поручители по женихе сц. Тогустемира крес... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.