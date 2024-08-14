Никон Степанов
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: Степан Петров
Мать: Матрона Харитонова
Бракосочетание
09.11.1813 ст.
Поручители-поезжане: Григорий Иванов Парфен Петров Дементий Осипов
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Прасковья Никонова
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Леонтьева
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Степанида Никонова
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Леонтьева
Рождение ребёнка
02.05.1824 ст.
Дочь: Пелагея Никонова
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Леонтьева
Отец указан как Никон Петров
Рождение ребёнка
26.01.1827 ст.
Дочь: Анна Никонова
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Леонтьева
Рождение ребёнка
17.12.1829 ст.
Сын: Пётр Никонов
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Леонтьева
Рождение ребёнка
13.10.1831 ст.
Сын: Андрей Никонов
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Леонтьева
Смерть
После 1834 ст.