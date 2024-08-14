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Никон Степанов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: Степан Петров

Мать: Матрона Харитонова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.11.1813 ст.

Жена: Василиса (Васса) Леонтьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители-поезжане: Григорий Иванов Парфен Петров Дементий Осипов
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Прасковья Никонова

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Леонтьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Степанида Никонова

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Леонтьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.05.1824 ст.

Дочь: Пелагея Никонова

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Леонтьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Отец указан как Никон Петров
Рождение ребёнка
26.01.1827 ст.

Дочь: Анна Никонова

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Леонтьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.12.1829 ст.

Сын: Пётр Никонов

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Леонтьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.10.1831 ст.

Сын: Андрей Никонов

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Леонтьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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