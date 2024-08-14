Андрей Никонов
Место рождения
Дата рождения13.10.1831 ст.
Дата смерти07.12.1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1831 ст.
Отец: Никон Степанов
Крещение
18.10.1831 ст.
Восприемники Онаго ж сельца крест. Василий Степанов и крест. жена Марфа Петрова
Смерть
07.12.1837 ст.
крест. (без даты, после сельмого, меред десятым декабря) Указан 6 лет От младенческой
Похороны
07.12.1837 ст.
Одна дата