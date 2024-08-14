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Андрей Никонов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.10.1831 ст.

Дата смерти

07.12.1837 ст.

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1831 ст.

Отец: Никон Степанов

Мать: Василиса (Васса) Леонтьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
18.10.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Онаго ж сельца крест. Василий Степанов и крест. жена Марфа Петрова
Смерть
07.12.1837 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест. (без даты, после сельмого, меред десятым декабря) Указан 6 лет От младенческой
Похороны
07.12.1837 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Одна дата

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