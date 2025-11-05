Федора Андреева
женский, родилась 02.09.1845 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла 04.01.1846 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецАндрей Ларионов1822 ст. г.р.
МатьСтепанида Никонова1822 ст. г.р.
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Рождение
02.09.1845 ст.
Отец: Андрей Ларионов
Мать: Степанида Никонова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
03.09.1845 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
04.01.1846 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
06.01.1846 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
крест. пом. Никифоровых. безфамильные.