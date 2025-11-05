Федора Андреева 02.09.1845 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Федора Андреева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 02.09.1845 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла 04.01.1846 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Андрей Ларионов1822 ст. г.р.
Мать
Степанида Никонова1822 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1845 ст.

Отец: Андрей Ларионов

Мать: Степанида Никонова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. Никифоровых. безфамильные.

Крещение
03.09.1845 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники того ж сц. и пом. крест. Логин Феодоров Таборцов и крест. жена Агриппина Павлова.

Смерть
04.01.1846 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифорова. крест. безфамильные. 4 мсц. от поноса.

Похороны
06.01.1846 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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