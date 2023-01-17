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Елизар Гаврилович

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Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Гаврила Трофимович

Мать: Прасковья

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.02.1853 ст.

Сын: Советов Иван Елизарович

Мать ребёнка: Елизавета Ивановна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.12.1855 ст.

Сын: Василий Елизарович

Мать ребёнка: Елизавета Ивановна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.06.1857

Дочь: Кряжкова Акилина Елизаровна

Мать ребёнка: Елизавета Ивановна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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