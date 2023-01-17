Елизар Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Гаврила Трофимович
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
19.02.1853 ст.
Мать ребёнка: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1855 ст.
Сын: Василий Елизарович
Мать ребёнка: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1857
Дочь: Кряжкова Акилина Елизаровна
Мать ребёнка: Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Ивановна
Смерть
Неизвестно