Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Петровна

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Место рождения

Николо-Ушна, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Между 1817 и 1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Николо-Ушна, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Евдоким Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Климович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Марья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Климович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Пантелей Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Климович

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Гаврила Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Климович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Климович

Смерть
Между 1817 и 1833
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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