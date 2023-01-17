Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиМежду 1817 и 1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Евдоким Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Климович
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Марья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Климович
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Пантелей Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Климович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гаврила Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Климович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Климович
Смерть
Между 1817 и 1833