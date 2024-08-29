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Прасковья Евдокимова

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: Евдоким Трофимов

Мать: Аксинья (Ксения) Васильева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Кузьмин

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Устинья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Кузьмин

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.10.1839 ст.

Дочь: Неонила Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Кузьмин

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
дворовые без фамилии
Рождение ребёнка
27.01.1850 ст.

Дочь: Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Кузьмин

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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