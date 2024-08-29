Прасковья Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: Евдоким Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Кузьмин
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Устинья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Кузьмин
Рождение ребёнка
20.10.1839 ст.
Дочь: Неонила Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Кузьмин
дворовые без фамилии
Рождение ребёнка
27.01.1850 ст.
Дочь: Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Кузьмин
Смерть
Неизвестно