Неонила Михайлова
женский, родилась 20.10.1839 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецБобков-Исаев Михаил Кузьмин1813 ст. г.р.
МатьПрасковья Евдокимова20.07.1812 ст. г.р.
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Рождение
20.10.1839 ст.
Отец: Бобков-Исаев Михаил Кузьмин
Мать: Прасковья Евдокимова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
24.10.1839 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
дворовые без фамилии