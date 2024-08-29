Неонила Михайлова 20.10.1839 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Неонила Михайлова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 20.10.1839 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Бобков-Исаев Михаил Кузьмин1813 ст. г.р.
Мать
Прасковья Евдокимова20.07.1812 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1839 ст.

Отец: Бобков-Исаев Михаил Кузьмин

Мать: Прасковья Евдокимова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дворовые без фамилии

Крещение
24.10.1839 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники тот же крестьянин Михаил [Петров] Белков, дворовая женка Анастасия Евдокимова

Смерть
Неизвестно

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