Аксинья (Ксения) Васильева
женский, родилась 1791 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла После 1834 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецВасилий Фёдоров1750 ст. г.р.
МатьФедосья Ануфриева1752 ст. г.р.
Супруги
Евдоким Трофимов1787 ст. г.р.
Дети
Прасковья Евдокимова20.07.1812 ст. г.р.
Анастасия (Наталья) Евдокимова1820 ст. г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: Василий Фёдоров
Мать: Федосья Ануфриева
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Трофимов
Место жительства
С 1794 ст.
Рождение ребёнка
20.07.1812 ст.
Дочь: Прасковья Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Трофимов
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Анастасия (Наталья) Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Трофимов
Рождение ребёнка
1823 ст.
Отец ребёнка: Евдоким Трофимов
Рождение ребёнка
20.10.1828 ст.
Дочь: Денисова Олимпиада (Еротиата-Иротиада) Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Трофимов
Смерть
После 1834 ст.