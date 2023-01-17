Аксинья (Ксения) Васильева

Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталья Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Трофимович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Советов Пётр Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Трофимович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Олимпиада Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Трофимович

Смерть
Неизвестно
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