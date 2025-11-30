Аксинья (Ксения) Васильева 1791 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Аксинья (Ксения) Васильева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1791 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла После 1834 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Василий Фёдоров1750 ст. г.р.
Мать
Федосья Ануфриева1752 ст. г.р.
Супруги
Евдоким Трофимов1787 ст. г.р.
Дети
Прасковья Евдокимова20.07.1812 ст. г.р.
Анастасия (Наталья) Евдокимова1820 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: Василий Фёдоров

Мать: Федосья Ануфриева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Трофимов

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
20.07.1812 ст.

Дочь: Прасковья Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. не указан. дворовые. безфамильные.

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Анастасия (Наталья) Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

В РС 1834 Наталья При браке в МК Анастасия

Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Советов Пётр Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
20.10.1828 ст.

Дочь: Денисова Олимпиада (Еротиата-Иротиада) Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

В РС указана как Олимпиада по г.р. Но в МК за оный год Еротиата...

Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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