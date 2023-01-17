Аксинья (Ксения) Васильева

Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наталья Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Трофимович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Евдоким Трофимович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Олимпиада Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Трофимович
Смерть
Неизвестно