Агрофена Петрова
женский, родилась 23.06.1859 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецСоветов Пётр Евдокимов1823 ст. г.р.
МатьСоветова Мария Николаева18.01.1831 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1859 ст.
Отец: Советов Пётр Евдокимов
Мать: Советова Мария Николаева
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
29.06.1859 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно