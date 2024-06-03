Агрофена Петрова 23.06.1859 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Агрофена Петрова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 23.06.1859 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Советов Пётр Евдокимов1823 ст. г.р.
Мать
Советова Мария Николаева18.01.1831 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1859 ст.

Отец: Советов Пётр Евдокимов

Мать: Советова Мария Николаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
29.06.1859 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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