Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1855

Дочь: Советова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Советов Пётр Евдокимович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Советов Пётр Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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