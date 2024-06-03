Советов Григорий Петров
Место рождения
Дата рождения09.02.1862 ст.
Дата смерти17.09.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1862 ст.
Отец: Советов Пётр Евдокимов
Мать: Мария Николаева
Крещение
12.02.1862 ст.
Бракосочетание
12.10.1880 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1881 ст.
Сын: Советов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Советова Мария Константинова
д. Михайловка
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Советов Никанор Григорьевич
Мать ребёнка: Советова Мария Константинова
д. Михайловка
Рождение ребёнка
02.04.1899 ст.
Дочь: (Советова) Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Советова Мария Константинова
Указан Оренбургским мещанином ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1099. Л.5об.6
Смерть
17.09.1914 ст.
д. Михайловка От рожестаго воспаления. Указан 53 лет.
Похороны
18.09.1914 ст.