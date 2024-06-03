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Советов Григорий Петров

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.02.1862 ст.

Дата смерти

17.09.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1862 ст.

Отец: Советов Пётр Евдокимов

Мать: Мария Николаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
12.02.1862 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
12.10.1880 ст.

Жена: Советова Мария Константинова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.12.1881 ст.

Сын: Советов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Советова Мария Константинова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
д. Михайловка
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Советов Никанор Григорьевич

Мать ребёнка: Советова Мария Константинова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
д. Михайловка
Рождение ребёнка
02.04.1899 ст.

Дочь: (Советова) Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Советова Мария Константинова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Указан Оренбургским мещанином ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1099. Л.5об.6
Смерть
17.09.1914 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
д. Михайловка От рожестаго воспаления. Указан 53 лет.
Похороны
18.09.1914 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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