Советов Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1881 ст.
д. Михайловка
Крещение
24.12.1881 ст.
Бракосочетание
23.10.1900 ст.
ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1166. Л.32об.33 Оба указаны оренбургскими мещанами
Рождение ребёнка
30.08.1901 ст.
Сын: Советов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Советова (Фомичева) Ксения Алексеевна
ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1432. Л.20об.21 Указан оренбургским мещанином
Рождение ребёнка
04.11.1907 ст.
Дочь: (Советова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Советова (Фомичева) Ксения Алексеевна
д. Михайловка, ныне часть Тугустемира
Рождение ребёнка
?.01.1910 ст.
Сын: Советов Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Советова (Фомичева) Ксения Алексеевна
д. Михайловка, ныне часть Тугустемира
Смерть
Неизвестно