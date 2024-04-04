Советов Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоветов Николай Григорьевич

Советов Николай Григорьевич

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.12.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1881 ст.

Отец: Советов Григорий Петров

Мать: Советова Мария Константинова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
д. Михайловка
Крещение
24.12.1881 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
23.10.1900 ст.

Жена: Советова (Фомичева) Ксения Алексеевна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1166. Л.32об.33 Оба указаны оренбургскими мещанами
Рождение ребёнка
30.08.1901 ст.

Сын: Советов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Советова (Фомичева) Ксения Алексеевна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО Ф.173. Оп.16. Д.1432. Л.20об.21 Указан оренбургским мещанином
Рождение ребёнка
04.11.1907 ст.

Дочь: (Советова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Советова (Фомичева) Ксения Алексеевна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
д. Михайловка, ныне часть Тугустемира
Рождение ребёнка
?.01.1910 ст.

Сын: Советов Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Советова (Фомичева) Ксения Алексеевна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
д. Михайловка, ныне часть Тугустемира
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.