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Советов Тимофей Николаевич

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

?.01.1910 ст.

Дата смерти

16.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1910 ст.

Отец: Советов Николай Григорьевич

Мать: Советова Ксения Алексеевна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
д. Михайловка, ныне часть Тугустемира
Рождение ребёнка
12.09.1936

Сын: Советов Геннадий Тимофеевич

Мать ребёнка: Советова Татьяна Ивановна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Советова Татьяна Ивановна

Смерть
16.02.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Умер от ран г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 72, Пискаревское мемориальное кладбище https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero107526826/