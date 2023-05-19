Советов Тимофей Николаевич
Место рождения
Дата рождения?.01.1910 ст.
Дата смерти16.02.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1910 ст.
д. Михайловка, ныне часть Тугустемира
Рождение ребёнка
12.09.1936
Сын: Советов Геннадий Тимофеевич
Мать ребёнка: Советова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Умер от ран г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 72, Пискаревское мемориальное кладбище https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero107526826/