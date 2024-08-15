(Чижкова) Авдотья (Евдокия) Степанова
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: Чижков Степан Иванов
Мать: Чижкова Ирина Степанова
По РС 1806 г.р. По МК о браке 1810 г.р. Крестьянская дочь.
Бракосочетание
07.06.1829 ст.
Муж: Николай Денисов
Сц Тогустемира Первым браком Дв. ч. Николай Денисов, 23 лёт Тогож сельца кр. д. девица Авдотья Степанова Чижкова, 19 лет. Поручители Тогож сельца крестьяне: тысяцкий Мефожий Исаев, Поезжане Яков Чижк... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1829 ст.
Сын: Виталий Николаев
Отец ребёнка: Николай Денисов
Рождение ребёнка
18.01.1831 ст.
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Николай Денисов
Рождение ребёнка
23.06.1833 ст.
Сын: Валериан Николаев
Отец ребёнка: Николай Денисов
Дворовые пом. Никифоровой
Рождение ребёнка
02.12.1835 ст.
Сын: Андрей Николаев
Отец ребёнка: Николай Денисов
Дврового человека г. Ольги Ефимовой Никифоровой
Рождение ребёнка
25.02.1838 ст.
Сын: Василий Николаев
Отец ребёнка: Николай Денисов
дворовые без фамилии
Смерть
Неизвестно