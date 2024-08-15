(Чижкова) Авдотья (Евдокия) Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чижкова) Авдотья (Евдокия) Степанова

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Чижков Степан Иванов

Мать: Чижкова Ирина Степанова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1806 г.р. По МК о браке 1810 г.р. Крестьянская дочь.
Бракосочетание
07.06.1829 ст.

Муж: Николай Денисов

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Сц Тогустемира Первым браком Дв. ч. Николай Денисов, 23 лёт Тогож сельца кр. д. девица Авдотья Степанова Чижкова, 19 лет. Поручители Тогож сельца крестьяне: тысяцкий Мефожий Исаев, Поезжане Яков Чижк... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1829 ст.

Сын: Виталий Николаев

Отец ребёнка: Николай Денисов

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.01.1831 ст.

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Николай Денисов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1833 ст.

Сын: Валериан Николаев

Отец ребёнка: Николай Денисов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дворовые пом. Никифоровой
Рождение ребёнка
02.12.1835 ст.

Сын: Андрей Николаев

Отец ребёнка: Николай Денисов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дврового человека г. Ольги Ефимовой Никифоровой
Рождение ребёнка
25.02.1838 ст.

Сын: Василий Николаев

Отец ребёнка: Николай Денисов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
дворовые без фамилии
Смерть
Неизвестно
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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