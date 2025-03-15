Татьяна Николаева
женский, родилась 14.01.1844 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецНиколай Денисов1807 ст. г.р.
Мать(Чижкова) Авдотья (Евдокия) Степанова1807 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1844 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
16.04.1844 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
двор. чел. пом. не указан. безфамильные.