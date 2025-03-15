Татьяна Николаева 14.01.1844 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна Николаева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 14.01.1844 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Николай Денисов1807 ст. г.р.
Мать
(Чижкова) Авдотья (Евдокия) Степанова1807 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1844 ст.

Отец: Николай Денисов

Мать: (Чижкова) Авдотья (Евдокия) Степанова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

двор. чел. пом. не указан. безфамильные.

Крещение
16.04.1844 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники крест. Марк Степанов Чижков и дворовая жен. Прасковья Евдокимова.

Смерть
Неизвестно

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