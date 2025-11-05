Чижкова Ирина Степанова
женский, родилась 1777 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла 14.11.1831 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Муж: Чижков Степан Иванов
Дочь: Татьяна Степанова
Отец ребёнка: Чижков Степан Иванов
Отец ребёнка: Чижков Степан Иванов
Дочь: (Чижкова) Авдотья (Евдокия) Степанова
Отец ребёнка: Чижков Степан Иванов
Дочь: Дарья Степанова
Отец ребёнка: Чижков Степан Иванов
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Чижков Степан Иванов
Сын: Иван Степанов
Отец ребёнка: Чижков Степан Иванов
Сын: Чижков Марк (Маркел) Степанов
Отец ребёнка: Чижков Степан Иванов
Дочь: Дерябина (Чижкова) Авдотья (Евдокия) Степановна
Отец ребёнка: Чижков Степан Иванов