Чижкова Ирина Степанова 1777 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Чижкова Ирина Степанова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1777 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла 14.11.1831 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Супруги
Чижков Степан Иванов1779 ст. г.р.
Дети
Татьяна Степанова1803 ст. г.р.
Чижков Терентий Степанов1804 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
До 1795 ст.

Муж: Чижков Степан Иванов

Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Татьяна Степанова

Отец ребёнка: Чижков Степан Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Чижков Терентий Степанов

Отец ребёнка: Чижков Степан Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: (Чижкова) Авдотья (Евдокия) Степанова

Отец ребёнка: Чижков Степан Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

По РС 1806 г.р. По МК о браке 1810 г.р. Крестьянская дочь.

Рождение ребёнка
05.02.1812 ст.

Дочь: Дарья Степанова

Отец ребёнка: Чижков Степан Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. не указан. крест. безфамильные. близнец Ивана 1812 г.р.

Рождение ребёнка
05.02.1812 ст.

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Чижков Степан Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. не указан. крест. безфамильные. Близнец Дарьи.

Рождение ребёнка
20.02.1813 ст.

Сын: Иван Степанов

Отец ребёнка: Чижков Степан Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Чижков Марк (Маркел) Степанов

Отец ребёнка: Чижков Степан Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Дерябина (Чижкова) Авдотья (Евдокия) Степановна

Отец ребёнка: Чижков Степан Иванов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Привязана по факту МК о браке в 1833: невеста указана как Евдокия Иванова Чижкова, 18 годов

Смерть
14.11.1831 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Указана кр. вдовою, без фамилии, 53 лет. Водяною.

Похороны
14.11.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Одна дата

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