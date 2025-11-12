Советов Пётр Петров
мужской, родился 02.12.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 21.02.1849 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецСоветов Пётр Евдокимов1823 ст. г.р.
МатьСоветова Мария Николаева18.01.1831 ст. г.р.
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Рождение
02.12.1848 ст.
Отец: Советов Пётр Евдокимов
Мать: Советова Мария Николаева
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
22.12.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
21.02.1849 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
23.02.1849 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
пом. Никифоров. дворовые. безфамильные