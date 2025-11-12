Советов Пётр Петров 02.12.1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Советов Пётр Петров

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 02.12.1848 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 21.02.1849 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Советов Пётр Евдокимов1823 ст. г.р.
Мать
Советова Мария Николаева18.01.1831 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1848 ст.

Отец: Советов Пётр Евдокимов

Мать: Советова Мария Николаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. дворовые. безфамильные

Крещение
22.12.1848 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники онаго же сц. и пом. кр. Капитон Терентьев и дворовая девица Иеротиада Евдокимова

Смерть
21.02.1849 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. дворовые. безфамильные. 3 мсц. от младенческой.

Похороны
23.02.1849 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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