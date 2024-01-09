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Бывалькевич Лука Захариевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Бывалькевич Захарий Филиппович

Мать: Бывалькевич (Подчиова) Иулияния Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
05.04.1881

Дочь: (Бывалькевич) Мария Лукинична

Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.08.1883

Дочь: (Бывалькевич) Наталия Лукина

Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.08.1885

Сын: Бывалькевич Андрей Лукич

Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.12.1887

Сын: Бывалькевич Афанасий Лукич

Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.09.1890

Дочь: (Бывалькевич) София Лукина

Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.04.1893

Сын: Бывалькевич Георгий Лукич

Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.06.1895

Сын: Бывалькевич Петр Лукич

Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.02.1898

Сын: Бывалькевич Павел Лукич

Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.05.1902

Сын: Бывалькевич Корнилий Лукич

Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна

Боханов, Чернігівська область

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