Бывалькевич Лука Захариевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1881
Дочь: (Бывалькевич) Мария Лукинична
Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
25.08.1883
Дочь: (Бывалькевич) Наталия Лукина
Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
14.08.1885
Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
02.12.1887
Сын: Бывалькевич Афанасий Лукич
Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
16.09.1890
Дочь: (Бывалькевич) София Лукина
Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
20.04.1893
Сын: Бывалькевич Георгий Лукич
Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
12.06.1895
Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
12.02.1898
Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
19.05.1902
Сын: Бывалькевич Корнилий Лукич
Мать ребёнка: Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна