Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1881
Дочь: (Бывалькевич) Мария Лукинична
Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич
Рождение ребёнка
25.08.1883
Дочь: (Бывалькевич) Наталия Лукина
Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич
Рождение ребёнка
14.08.1885
Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич
Рождение ребёнка
02.12.1887
Сын: Бывалькевич Афанасий Лукич
Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич
Рождение ребёнка
16.09.1890
Дочь: (Бывалькевич) София Лукина
Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич
Рождение ребёнка
20.04.1893
Сын: Бывалькевич Георгий Лукич
Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич
Рождение ребёнка
12.06.1895
Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич
Рождение ребёнка
12.02.1898
Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич
Рождение ребёнка
19.05.1902
Сын: Бывалькевич Корнилий Лукич
Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич