Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалькевич (Титенкова) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Лука Захариевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывалькевич Лука Захариевич

Рождение ребёнка
05.04.1881

Дочь: (Бывалькевич) Мария Лукинична

Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.08.1883

Дочь: (Бывалькевич) Наталия Лукина

Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.08.1885

Сын: Бывалькевич Андрей Лукич

Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.12.1887

Сын: Бывалькевич Афанасий Лукич

Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.09.1890

Дочь: (Бывалькевич) София Лукина

Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.04.1893

Сын: Бывалькевич Георгий Лукич

Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.06.1895

Сын: Бывалькевич Петр Лукич

Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.02.1898

Сын: Бывалькевич Павел Лукич

Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.05.1902

Сын: Бывалькевич Корнилий Лукич

Отец ребёнка: Бывалькевич Лука Захариевич

Боханов, Чернігівська область

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